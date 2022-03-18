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Жители Мелитополя вынуждены простаивать длительное время в огромных очередях за гуманитарной помощью, доставляемой из России. Уже в первые дни спецоперации практически все местные магазины были разграблены мародерами, что создало нехватку даже элементарных продуктов питания.

Так, одна из местных жительниц рассказала, что в магазинах разбивали окна, проникали вовнутрь, чтобы вынести все, что попадется под руку. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, так как граждане стали собирать патрули и отлавливать мародеров.

По словам женщины, за гуманитарной помощью выстраиваются большие очереди, стоять в которых нужно по несколько часов подряд. Сама жительница Мелитополя воспользовалась первой же возможностью и уехала в Москву.

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