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Жители Волновахи, которая вчера попала под контроль ДНР, рассказали о своем отрицательном отношении к украинской армии. После эвакуации в Докучаевск они сообщили, что ВСУ – это настоящие звери, а не люди, передает РИА Новости.

По словам людей, им на протяжении двух недель подряд пришлось просидеть в холодных и темных подвалах, чтобы выжить. Они охарактеризовали этот период своей жизни как «чистилище» или «ад».

Кроме того, жители Волновахи, сейчас находящиеся в безопасности, поблагодарили военнослужащих ВС Донецкой народной республики, которые вывезли их из практически полностью разрушенного города.

Напомним, что Волноваха была освобождена 11 марта войсками ДНР, которые действовали в рамках специальной военной операции РФ на Украине.

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