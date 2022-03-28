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Больше тысячи человек высказались за отмену выступления российского певца Филиппа Киркорова в Таллине. В столице Эстонии организовали соответствующий сбор подписей. Их планируется приложить к петиции мэру города и городскому собранию.

Киркоров должен выступить в Таллине 27 мая. Однако на фоне специальной военной операции на Украине жители Эстонии попросили отменить концерт российского артиста. В мэрии Таллина сообщили, что инициативу могут рассмотреть, если наберётся около 4 тысяч голосов – это 1% от общего числа жителей столицы.

Эстонские власти, целом, не против такой инициативы, однако уже предупредили, что в случае отмены или переноса концерта певцу всё же придётся заплатить – договор обязывает принимающую сторону компенсировать организаторам финансовые потери.

Случай с Киркоровым не уникальный. Ранее в Германии отменили десять концертов группы “Любэ”.

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