Не все люди способны найти нужное место даже с навигатором. Человек, которые не может ориентироваться на местности, страдает от топографической дезориентации.

Эксперты отмечают, что такие люди не могут ориентироваться на местности даже с картой. Они часто мучаются страхом заблудиться. Международная группа ученых провела эксперимент, который показал, что способность ориентироваться в пространстве зависит от места рождения человека.

Все участники научного эксперимента играли в Sea Hero Quest. Результаты показали, что люди, которые родились и выросли в сельской местности или пригороде, ориентируются в пространстве гораздо лучше, чем жители крупных городов.

При этом эксперимент показал, что нынешнее место жительства человека не влияет на способность ориентироваться на местности.