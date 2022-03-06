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Жители посёлка Трехизбенка в Донбассе рассказали, что их обстреляли военнослужащие Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, военные ВСУ во время наступления сил ЛНР проводили обстрел по мирном жителям населённого пункта. Согласно заявлению местных, им перекрыли все выходы из посёлка и после этого начался обстрел.

Одна из проживающих в посёлке женщин рассказала, что во время обстрела пострадал их дом, а она еле осталась живой.

«Страшно… Слава богу, что вы пришли к нам…», — заявила женщина.

Она также отметила, что в посёлке проживает довольно много пожилых людей, а также детей. Все они до сих пор не могут отойти от пережитого шока.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с целью защиты жителей ДНР и ЛНР.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие. Он также отметил, что с ним обращаются хорошо.

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