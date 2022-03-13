Румынские власти постоянно поддерживают контакт с торговыми сетями страны, а в магазинах и на складах отсутствует дефицит продовольственных товаров, заявил представитель правительства Дан Кэрбунару.

Он пояснил, что информация о дефиците растительного масла, которая спровоцировала массовую закупку этого продукта, является недостоверной. В торговых сетях имеется большой запад продовольственных нескоропортящихся товаров, поэтому их нехватка стране не грозит.

Кэрбунару призвал не паниковать и не реагировать на непроверенные слухи, быть умеренными в своих покупках. По его словам, также не намечается дефицита топлива, которое граждане также бросились скупать в огромных объемах.

Напомним, что ранее в Румынии граждане оформили онлайн-заказов на 1000 литров подсолнечного масла, которое якобы должно вскоре исчезнуть с прилавков магазинов.