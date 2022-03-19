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ВСУ продолжают «воевать» на камеру, обстреливая жилые кварталы, чтобы показать выгодную для них картинку в западных СМИ. Об очередном таком случае рассказал житель населенного пункта Рубежное.

Он поведал, что еще удерживая город под своим контролем, украинская армия наносила удары по жилым кварталам. Это было необходимо, чтобы продемонстрировать разрушения западным журналистам и рассказать о российских обстрелах.

«А потом приехали журналисты западные, показали на весь мир, что это якобы не украинцы творят. Вот это все здесь натворили, войну, весь бардак – это украинцы. А тут и рассказывают по всему миру, что здесь украинцы – миротворцы. Это все ложь, покажите всему миру вот это» – рассказал очевидец агентству РИА Новости.

В настоящий момент бои продолжаются только на окраинах Рубежного. Народная милиция ЛНР ранее сообщала, что ее подразделения уже контролируют большую часть города.

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