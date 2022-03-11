Житель Мариуполя рассказал, что с самого начала военной спецоперации РФ на Донбассе вынужден прятаться в подвале жилого дома вместе с семьей. Все дело в том, что в бомбоубежищах скрываются военнослужащие ВСУ, которые не пускают туда гражданское население, передает РИА Новости.

По словам очевидца, он планировал укрываться в бомбоубежище на металлургическом предприятии «Азовсталь», где и работал. Однако украинские военные не пустили туда ни одного из сотрудников завода. Несмотря на то, что они обязаны защищать мирное население.

«Люди сказали, что туда зашли военные и объявили, что там будут размещаться, и стали туда технику сгонять», – отметил житель Мариуполя.

Именно поэтому он вместе с семьей на протяжении двух недель прятался в подвале жилого дома, так как попасть в убежище не было никаких шансов.