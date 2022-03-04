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“Переиграл Запад”. Так прокомментировал житель Екатеринбурга свою поездку в Узбекистан на премьеру фильма “Бэтмен”. Компания Warner Bros на этой неделе отменила показ ленты в России из-за ситуации, которая сложилась вокруг Украины. Рассказ екатеринбуржца публикует местный портал Е1.

По словам мужчины, он заранее решил идти на премьеру блокбастера в России, однако обстоятельства сложились таким образом, что это стало невозможно. Тогда он принял решение добраться до соседней страны, чтобы там сходить в кино. Для этого житель Екатеринбурга купил билет на самолёт до Бухары, затем оттуда поехал на автобусе в Ташкент, где и сходил на долгожданную премьеру.

Вся поездка обошлась екатеринбуржцу в 30 тысяч рублей. Со слов мужчины, сумма для него значимая, однако дороже для него стало “чувство победы над обстоятельствами”, да и сам фильм оказался хорошим.

Ранее о прекращении сотрудничества с российскими кинопрокатчиками завялили крупные голливудские студии. Кроме “Бэтмена” в России отменили ещё несколько премьер блокбастеров, которые были запланированы на март.

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