ВСУ восстановили старую советскую технику, которая много лет не использовалась и считалась небоеспособной, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он обратился к Западу с просьбой еще увеличить объемы предоставляемой военной помощи.

«Мы используем все, что имеем, мы даже сделали боеспособную старую советскую технику. Без ваших усилий нам было бы крайне тяжело, но поймите, нам нужно еще», – заявил украинский лидер в ходе переговоров с участием президентов государств Объединенных экспедиционных сил.

Напомним, что постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что о прекращении огня на Украине можно будет говорить, когда Россия достигнет всех ключевых целей специальной операции. К ним относятся демилитаризация и денацификация страны, а также признание Киевом независимости ДНР и ЛНР и воссоединения Крыма с РФ.