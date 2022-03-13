Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном создании Россией и местными чиновниками «Херсонской народной республики», а также заявил, что граждане Украины, принимающие участие в этом процессе, «подпишут себе приговор»,

«Обращусь к некоторым деятелям и деятельницам Херсонской области. Если кто-то из вас вдруг соблазнится на предложения оккупантов, то вы подпишите себе приговор», – предупредил глава государства.

О «создании ХНР» заявил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что только РФ будет виновата, если попытается провести в Херсонской области точно такой же референдум, как в Крыму в 2014 году. По его словам, если это мероприятие и состоится, оно будет абсолютно «фиктивным» и «инсценированным» Москвой.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается оккупировать Украину, а проводит специальную операцию по ее денацификации и демилитаризации.