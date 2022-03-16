Минздрав России в ближайшее время может зарегистрировать вакцину от COVID-19 “Р-Кови”. Её производят в России по лицензиям Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca. Заявку в Минздрав подала российская компания “Р-Фарм”.

Заявка зарегистрирована 15 марта. Однако производство вакцины от AstraZeneca в России началась ещё осенью прошлого года. Впрочем, она предназначена только для экспорта. Для российского рынка отечественная компания выпускать вакцину пока не намерена.

AstraZeneca – двухкомпонентная профилактическая вакцина. Её применение Всемирная организация здравоохранения одобрила ещё зимой 2021 года. В России производится несколько сотен тысяч доз вакцины ежемесячно. Но в стране её не используют – ни одна иностранная вакцина от COVID-19 на территории России пока не зарегистрирована.