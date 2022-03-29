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Известный блогер и военный эксперт Заид Хамиди прокомментировал видеозапись, на которой российский танк Т-72 продолжает уверенно продолжать движение после выстрела из гранатомета NLAW.

Напомним, что танк в Мариуполе пытался поразить притаившийся в засаде националист батальона «Азов» (запрещен в России). Он успешно попал по цели, однако боевая машина даже не остановилась. Она продолжила движение, что заставило боевика сопровождать его матерной руганью. Соответствующее видео ранее показало издание «Русская весна».

По мнению аналитика, данный эпизод демонстрирует прочность брони российских танков, а также является очень плохой рекламой для шведских гранатометов NLAW, полученных Киевом из Великобритании.

В Мариуполе продолжаются бои за центр города, однако окраины уже переходят под полный контроль Народной милиции ДНР.

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