Западные СМИ, читателям которых до смерти надоел «украинский вопрос», пытаются разнообразить свои публикации и героизировать ВСУ буквально в каждой статье. Так, сейчас они активно пишут, что «российская армия отступает» на восток Украины.

Такие публикации прокомментировал политолог РИА Новости Владимир Корнилов. Он пояснил, что все заявления о «переломе», «геройских вылазках ВСУ» и отступлении войск РФ дает возможность прессе немного подбодрить свою аудиторию. На самом же деле, чтобы отступать к востоку, необходимо находиться на западе, где ВС РФ никогда не было.

Также западные СМИ манипулируют фактами и цепляются буквально за каждую фразу, сказанную представителями Минобороны и Генштаба ВС РФ. Так, военному в отставке из Австралии не понравилось, что генерал Сергей Рудской сказал, что задачи первого этапа спецоперации выполнены. По мнению австралийца, он должен был заявить, что «цели достигнуты».

Высказывания об «отступлении российской армии» – из той же оперы, отмечает эксперт.