Западные компании, громогласно заявившие об уходе из России, продолжают осуществлять платежи в бюджет, выплачивать зарплату персоналу и сохранять трудовые коллективы, никого не увольняя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что это означает желание этих компаний вернуться обратно. Для каждой из них «вопрос денег перевешивает» все остальное. Однако терпение России имеет свои пределы, за которые не стоит переходить.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что у РФ осталось много торговых партнеров, которые успели неоднократно продемонстрировать свою надежность. Это не только компании из стран бывшего Советского Союза. Кроме того, речь идет о Китае, Африке и Юго-Восточной Азии.