Александр Борняков, занимающий на Украине пост замминистра цифровой трансформации, заявил о серьезной ссоре с семьей из-за отличий во взглядах на ситуацию в стране.

Он пояснил, что его родные сейчас находятся в Москве и не желают поддерживать украинскую версию происходящего на Украине. Напротив, они во всем занимают сторону президента РФ Владимира Путина. Из-за этого Борняков заявил им, что не намерен больше общаться.

«Я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать… Как мы можем быть родственниками после этого», – рассказал он в интервью газете Politico.

Сам заместитель министра благополучно уехал из Киева и не разглашает свое нынешнее местонахождение.