Россия со временем адаптируется к тем ограничительным мерам, которые в отношении нее предпринимает Запад, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Рябков. Он также отметил, что у Соединенных Штатов еще остается шанс нормализовать отношения с Россией.

По словам дипломата, от Вашингтона требуется лишь оказать на Украину положительное воздействие и призвать Киев перейти к мирному урегулированию конфликта. При этом Рябков считает, что США не пойдут на такой шаг.

В настоящий момент в отношениях между Соединенными Штатами и Россией наблюдается «нисходящий тренд», что вызывает сожаление в Москве. Однако ни это, ни вводимые Западом санкции не заставят РФ отказаться от целей, поставленных перед началом специальной военной операции на Украине, подытожил Рябков.