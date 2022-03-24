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Действия Запада напоминают период «аризации хозяйства нации», которую затеял кабинет рейхсминистров 80 лет назад. Тогда Германия тоже вводила санкции против предпринимателей еврейской национальности и выискивала их имущество на разных концах света. Сейчас этим занимается ЕС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала «расследование», которое провело издание Guardian, подключившее организацию ОССRP. По его результатам было выявлено больше 150 единиц транспорта и объектов недвижимости, которыми владеют граждане РФ. Все это планируется изымать безо всяких законных оснований.

Захарова подчеркнула, что расследование специально проводилось перед саммитом НАТО, который сегодня начинается в Брюсселе. Теперь его участники на скучных заседаниях смогут выбирать домик для себя из упомянутой выше недвижимости.

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