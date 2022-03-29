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Попасть в Южную Корею россиянам станет проще. С 1 апреля власти страны отменят визы для туристов из России. Впрочем, коронавирусные ограничения поезду совсем беззаботной не сделают. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Южная Корея признаёт только те вакцины от коронавируса, которые одобрила Всемирная Организация здравоохранения. Привитые ими туристы освобождаются от карантина по прибытии в страну.

Российские туристы, сделавшие прививки от ковида российскими же вакцинами, по корейским законам не считаются привитыми. Как следствие, на них распространяются все установленные ограничения для прибывающих в страну: нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за трое суток до прилёта, а также справку об отсутствии симптомов ковида. Кроме того, прибывающим в Южную Корею гражданам необходимо будет пройти недельный карантин за свой счёт в отеле, а также сдать ещё один ПЦР-тест после прилёта в страну.

Также при безвизовом режиме туристы должны зарегистрироваться на специальном сайте не позже чем за сутки до вылета в Южную Корею. Это необходимо, чтобы власти страны дали согласие на прибытие. В случае, если такого согласия у пассажира нет, авиакомпания может отказать ему в перелёте.

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