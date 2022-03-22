читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ответ на санкции, которые Япония ввела в отношении России, Москва отказалась продолжать диалог по заключению мирного договора, а также запретила безвизовые визиты японцев на Курильские острова. Читатели издания Kyodo весьма эмоционально высказались по этому поводу.

Некоторые из них обвинили в происходящем премьер-министра Фумио Кисиду, который с момента вступления в должность выдвигает России претензии. Читатели считают, что будь глава правительства поаккуратнее, и РФ вряд ли бы принимала столь жесткие решения.

«Нанесение Россией удара именно сейчас, говорит о серьезной угрозе. Фактически, Москва послала нам “черную метку”, Токио стоило быть аккуратным в своих обвинениях и действиях в отношении России», – считает пользователь Сети под ником hol.

Комментатор di3 заявил, что РФ таким образом прислала Токио «черную метку», а защищаться от нее у Японии просто нечем.

Кроме того, пользователи отметили, что правительству нужно действовать осторожно и не пытаться сразу же разрывать дипломатические отношения с Москвой. Так как это плохо повлияет на обе страны, а также на Украину и все мировое сообщество.

Вам может понравиться

Командование ВСУ даже не знает, были ли военнослужащие на складах во время атаки ракетой “Кинжал”

Командование ВСУ заявило, что не в курсе, были ли на складах с боеприпасами в Ивано-Франковской области украинские военнослужащие. Такое заявление ранее сделал представитель управления информации Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В США выразили беспокойство из-за намерения Китая и Саудовской Аравии «высечь Америку нефтяным юанем»

В США заявили, что позиции Вашингтона могут заметно пошатнуться, если Саудовская Аравия и Китай смогут договориться рассчитываться за нефть без использования доллара. Об этом сообщает издание RuPosters. В эфире телеканала
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту

Болгары вышли на митинг в центре Варны, чтобы поддержать Россию

В социальных сетях появилось видео с митинга в поддержку России и спецоперации ВС РФ на Украине в Болгарии. Мероприятие проходит на главной площади города Варна. На записи видно, что на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 22 марта – небольшая облачность, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 22 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 22 марта – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 22 марта – пасмурно, до 5 °C |