В ответ на санкции, которые Япония ввела в отношении России, Москва отказалась продолжать диалог по заключению мирного договора, а также запретила безвизовые визиты японцев на Курильские острова. Читатели издания Kyodo весьма эмоционально высказались по этому поводу.

Некоторые из них обвинили в происходящем премьер-министра Фумио Кисиду, который с момента вступления в должность выдвигает России претензии. Читатели считают, что будь глава правительства поаккуратнее, и РФ вряд ли бы принимала столь жесткие решения.

«Нанесение Россией удара именно сейчас, говорит о серьезной угрозе. Фактически, Москва послала нам “черную метку”, Токио стоило быть аккуратным в своих обвинениях и действиях в отношении России», – считает пользователь Сети под ником hol.

Комментатор di3 заявил, что РФ таким образом прислала Токио «черную метку», а защищаться от нее у Японии просто нечем.

Кроме того, пользователи отметили, что правительству нужно действовать осторожно и не пытаться сразу же разрывать дипломатические отношения с Москвой. Так как это плохо повлияет на обе страны, а также на Украину и все мировое сообщество.