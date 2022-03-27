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Вместо того чтобы призвать президента Украины Зеленского предпринять все необходимые меры для дипломатического урегулирования кризиса, американский лидер Джо Байден продолжает провоцировать Россию. Этим он лишь выказывает собственную слабость, считает японский парламентарий Мунэо Судзуки. Его высказывание приводит “Российская газета”.

Он пояснил, что от Байдена сейчас требуется и самому признать, что исход конфликта на Украине предопределен, и Владимиру Зеленскому это внушить. А также призвать его сесть за стол переговоров с Россией. Однако президент США демонстрирует собственную неуравновешенность, не желая увидеть очевидное.

Напомним, что в своем выступлении в Польше Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен находиться у власти. В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не американскому лидеру, а российскому народу.

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