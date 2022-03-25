Японский депутат Мунэо Судзуки рассказал, что главной причиной кризиса на Украине стала неразумная политика расширения Североатлантического альянса. Именно обещания НАТО принять Киев в свои ряды стали тем фактором, который спровоцировал спецоперацию РФ.

Также Судзуки обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который так и не сумел вырасти в профессионального политика, оставшись простым любителем. Бывший комик просто последовал за антироссийскими настроениями на Западе и воспользовался ними в собственных интересах. Не думая при этом о стране. Он полностью игнорировал необходимость выполнения Минских соглашений, что и вызвало кризис.

Сейчас именно Зеленский тянет время, не желая прекращать кровопролитие. Он не хочет идти на мирное соглашение с Россией, продолжая выполнять указания Запада, считает Судзуки.