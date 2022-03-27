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Президент США явно не справляется со своими задачами, поэтому ему следует воздержаться от публичных выступлений, так или иначе связанных с украинским кризисом. Оговорки главы государства не только раздражают мировое сообщество, но и несут в себе угрозу для него, считает журналисты Джеймс Фриман, представляющий газету The Wall Street Journal.

Он пояснил, что по Конституции Байден не обязан высказываться по поводу и без повода, а также произносить неподготовленные речи. Молчание американского лидера тоже сложно назвать действенной стратегией, однако в настоящий момент ему стоит не высказываться спонтанно, так как это может нанести только вред.

Так журналист прокомментировал выступление Байдена в Польше, в котором президент США назвал Мариуполь Метрополем и с трудом выговорил правильное название украинского города.

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