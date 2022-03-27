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Иностранные наемники, которые приехали на Украину за ежемесячной зарплатой в 3 тысячи долларов, сейчас находятся в недоумении. Все дело в том, что воевать против ВС РФ им предлагается практически голыми руками.

По сообщению издания The Washington Post, «Иностранный легион» столкнулся с целым рядом логистических проблем. Так, до боевиков не доходят оружие и боеприпасы, не поставляют им и амуницию. Такие сложности со снабжением совершенно не устраивают наемников, которые совсем скоро могут отправиться в бой с палками и камнями.

Кроме того, многие боевики уже успели увидеть, как российская армия эффективно действует и уничтожает базы подготовки, гостиницы, в которых размещают «диких гусей» и другие объекты.

Боевик по имени Адам рассказал, что за 15 дней пребывания на Украине не получил шлем, бронежилет и оружие. При этом базу ежедневно обстреливают и защищаться нужно голыми руками, что совершенно не устраивает американца.

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