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Платёжная система Western Union больше не будет работать с переводами в России. Изменения вступают в силу с 24 марта. Такое решение было принято ещё две недели назад. С 10 марта клиентам дали возможность подготовиться к остановке сервиса.

Уточняется, что переводы из России в другие страны доступны для получателей в любое время, если средства ещё не получены. Но делается оговорка, что переводов в Белоруссию это не касается – деньги вернутся обратно отправителю. Все невыплаченные переводы, отправленные в Россию до 24 марта, будут также доступны отправителям, если эти переводы ещё не были получены.

С 24 марта юридическое лицо, которое в России представляет интересы американской финансовой компании, исключается из реестра операторов платёжных систем. С соответствующим заявлением обратилась сама компания Western Union в Центробанк.

Ранее причиной приостановки деятельности на территории России в компании называли позицию по поводу специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Western Union стала одной из многих западных компаний, которая на фоне геополитической ситуации решила ограничить свою деятельность в России.

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