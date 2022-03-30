Министерство цифровой трансформации Украины, возглавляемое Михаилом Федоровым, активно рассылает запросы китайским компаниям, требуя от них уйти из России и прекратить с ней всякое сотрудничество. В настоящий момент зафиксировано уже более 4 тысяч таких обращений, сообщило американское издание Washington Post.

Авторы публикации отмечают, что ведомство Федорова работает над запросами денно и нощно, направляет их как в западные, так и в китайские компании. Но если первые соглашаются с доводами министра, то в КНР запросы в подавляющем большинстве случаев просто игнорируются.

По словам авторов, объектами для активных запросов выбраны две крупные китайские компании – Alipay и DJI. На них оказывается давление, однако это маловероятные для Киева союзники. Так же, как и другие китайские предприятия и организации. Пекин настроен на углубление сотрудничества с РФ и не намерен отказываться от своих планов.