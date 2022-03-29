Ответственность за потери среди мирных жителей несут ВС Украины, которые используют гражданское население в качестве живого щита. Такое мнение высказал профессор Уильям Шабас, представляющий британский Мидлсекский университет.

Он пояснил, что отлично понимает желание украинских военных отразить атаки российских войск. Однако избранная ними тактика, согласно которой боевые действия переносятся в районы с плотной жилой застройкой, приводит к гибели большого числа мирных жителей.

«В той мере, в какой Украина переносит поле боя в гражданские районы, это увеличивает опасность для гражданского населения», – уверен профессор.

Он также рассказал, что в жилых кварталах устанавливаются РСЗО, артиллерийские установки, системы ПВО и подразделения ВСУ. Все это повышает риски для гражданского населения и влечет за собой гибель людей.