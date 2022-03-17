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Отступая от Харькова, военнослужащие украинской армии бросают на поле боя свою технику, которая становится трофеями российских ВС, сообщил телеграм-канал WarGonzo.

Так, рядом с селом Бобровка, расположенным в непосредственной близости от окружной автодороги Харькова, украинские части оставили несколько бронетранспортеров БТР-4 «Буцефал».

По словам автора канала Семена Пегова, эта военная техника в скором будущем может быть использована российскими военными, принимающими участие в специальной военной операции на Украине.

На бронетранспортеры, рассказал Пегов, будет нанесена литера «Z», после чего их используют в боевых действиях против националистических формирований.

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