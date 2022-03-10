База отряда украинского спецназа «Медведи», которая находилась под Мариуполем, полностью уничтожена, пишет телеграм-канал WarGonzo. Авторы рассказали, что ликвидацией объекта занимались Вооруженные силы Донецкой народной республики.

По словам экспертов, именно на этой базе создавались многочисленные самодельные взрывные устройства, применяемые для атак на мирное население Донбасса с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, радикальная боевая группа, которая получала вооружение из-за границы, исповедовала тактику ведения боевых действий, схожую с ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России).

В настоящий момент численность погибших боевиков устанавливается, отмечают авторы канала.