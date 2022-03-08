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Соединенные Штаты стремительно теряют влияние на Ближнем Востоке, поэтому у них есть два варианта – либо кардинально менять политику в данном регионе, либо и вовсе из него уходить, пишут авторы издания Wall Street Journal. Они также отмечают, что утраченные позиции Вашингтона рано или поздно достанутся Пекину и Москве.

По словам авторов, определенные шансы получить реальную выгоду с энергоресурсов Ближнего Востока у США все еще остаются. Однако для этого нужно, во-первых, понять их огромную важность для всего мира и экономики Соединенных Штатов, а во-вторых, создать целую систему внешнеполитических альянсов в кратчайшие сроки. В этом случае американская стратегия может быть укреплена со сравнительно небольшими затратами.

В противном же случае США будут в быстром темпе терять свое влияние и фактически отдавать его главным своим конкурентам, коими являются Россия и Китай.

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