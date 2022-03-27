Российские корабли в сирийском порту Тартус, а также истребители и бомбардировщики с авиабазы «Хмеймим» не дали бы американскому и натовскому флоту войти в Черное море. Они вели подготовку к серьезному противостоянию с эсминцами Североатлантического альянса, рассказали журналисты издания «Взгляд».

Они также отметили, что военно-морской флот РФ с момента начала спецоперации РФ сумел выполнить немало сложных задач и продолжает делать это сейчас. Так, он поразил множество средств ПВО на территории Украины ракетами «Калибр», а также наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры.

У берегов Одессы флот постоянно демонстрирует силу, не позволяя украинским ВС перебросить подразделения к Николаеву. Они опасаются распылять силы, что обеспечивает российской армии преимущество.

Журналисты отметили, что НАТО при всем желании не сможет помочь Киеву, так как Турция заблокировала проливы и не пропустит корабли Альянса в акваторию Черного моря.