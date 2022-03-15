Польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что страна уже не в состоянии принимать беженцев с Украины, а также назвал сложившуюся ситуацию крупнейшим гуманитарным кризисом.

Он пояснил, что многие польские города не могут размещать беженцев, а Германия временно приостановила прием украинцев. Сейчас Варшава озадачена, так как надеется, что часть сбежавших с Украины граждан примут другие государства ЕС.

«В большинстве наших городов практически не осталось технических возможностей для размещения и обслуживания беженцев», – заявил Пискорский.

Также он отметил, что складывается весьма серьезная ситуация, выход из которой должна искать не только Польша, но и весь Евросоюз.