Националистические формирования Украины ненавидят чеченский спецназ. Это чувство взаимно, так как именно чеченцы, которые входят в состав подразделений Росгвардии, призваны осуществлять зачистку освобожденных ВС РФ территорий и бороться с диверсантами и наемниками из-за рубежа.

Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал журналистам издания “Взгляд”, что чеченский спецназ не церемонится с неонацистами, проводит денацификацию максимально жестко, молниеносно осуществляя ликвидацию тех, кто пытается оказывать сопротивление.

Именно по этой причине националистические формирования боятся чеченцев и стараются обходить их стороной. Алехин также отметил, что со спецназом лучше дружить, чем враждовать, так как второй вариант в подавляющем большинстве случаев заканчивается плачевно.