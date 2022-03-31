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На одной из стратегически важных дорожных развилок Украины российские военнослужащие уничтожили хорошо укрепленный опорный пункт националистических формирований ВСУ. Удары с применением высокоточных снарядов «Краснополь» позволили стереть с лица земли огневые позиции и боевую технику.

Обнаружил опорный пункт разведывательный беспилотный аппарат ВС России. Он же произвел наведение на цель, что позволило максимально точно поразить фортификационное сооружение.

Напомним, что ранее американский военный эксперт Брент Иствуд выразил восхищение «умной» российской артиллерией и уникальными боеприпасами, в числе которых был назван и снаряд «Краснополь».

Напомним, что на Украине началась вторая фаза спецоперации РФ, в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению Донбасса.

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