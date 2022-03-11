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Вашингтон никак не может решить, что ему делать на Украине – закрывать небо для российской авиации, либо отправлять в Киев боевые самолеты. Из-за его нерешительности бездействует и Европа, которая ожидает, что же надумают Соединенные Штаты.

Кроме того, к причинам нерешительности ЕС можно отнести и предупреждение президента РФ Владимира Путина. Он ясно высказался, что любое вмешательство в события на Украине может негативно отразиться на Европе и Соединенных Штатах. Фактически оно будет объявлением войны со всеми вытекающими последствиями.

Вашингтон остановился на распутье. Он бы и рад помочь Киеву самолетами, однако отмечает, что в стране слишком мало профессиональных пилотов, которые смогут управлять истребителями. Даже если речь идет о советских МиГ-29 из Польши. США хотят передать Украине несколько десятков таких самолетов, но без летчиков Киеву они никак не помогут.

Своих же пилотов США отправлять на Украину не намерены. В то же время, они постоянно меняют свою точку зрения, что важно учитывать в дальнейших планах использования ВКС в спецоперации РФ.

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