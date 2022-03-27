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Аравийская коалиция атаковала опорные пункты и лагеря хуситов в Сане, сообщила «Российская газета». Авиаудары были нанесены после истечения срока, в течение которого повстанцы должны были вывезти оружие из аэропорта столицы, а также из портов Салиф и Ходейда.

Представители коалиции заранее предупредили об авианалете и призвали гражданское населении стараться держаться как можно дальше от военных и нефтяных объектов во всех районах, подвергнувшихся атаке.

Напомним, что хуситы заявили о прекращении боевых действий на 72 часа и высказали пожелание объявить длительное перемирие. Но для этого коалиция должна была снять блокаду Йемена, а также прекратить авиаудары по стране.

25 марта хуситы атаковали Саудовскую Аравию с применением баллистических ракет и заминированных беспилотных аппаратов. Всего было нанесено 16 ударов по ключевым нефтяным объектам страны.

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