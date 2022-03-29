Сегодня, 29 марта, украинские войска обстреляли из танка населенный пункт Молочный в Луганской Народной Республике. Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по селу были выпущены восемь снарядов калибром 125 миллиметров.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село под Харьковом. Населенному пункту нанесен серьезный ущерб. Много домов полностью разрушены или сожжены, другие остались без стекол и ограждений.

Напомним, что Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита людей, “которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.