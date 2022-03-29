читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Село Циркуны под Харьковом оказалось под обстрелом со стороны украинских военных. Военные корреспонденты издания «Русская весна» отметили, что украинские националисты нанесли удары по мирным гражданам села.

Как стало известно, атака осуществлялась с применением РСЗО «Град». В качестве доказательства военные корреспонденты представили видео, которое опубликовано на Telegram-канале.

Корреспонденты прокомментировали видео: «Село Циркуны под Харьковом регулярно обстреливается ВСУ и нацистами. Сегодня оно опять подверглось удару, когда наши товарищи фиксировали последствия преступлений ВСУ».

Очевидцы говорят о том, что некогда аккуратные и ухоженные дома сейчас серьезно повреждены. У большинства строений выбиты стекла, полностью снесены ограждения. Есть дома, которые полностью разрушены или сожжены.

Военные корреспонденты отмечают, что населенный пункт уже не в первый раз страдает от обстрелов со стороны нацистов и украинских военных.

Вам может понравиться

Терапевт Лапа рассказала об анализах, которые нужно сдать после коронавирусной инфекции

После выздоровления от коронавирусной инфекции необходимо пройти целый ряд исследований, чтобы удостовериться в отсутствии осложнений заболевания, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Она порекомендовала пациентам, которые выписались из больницы после Covid-19, сдать

CNBC: Байден намерен ввести 20-процентный налог для миллиардеров

Домохозяйства США, имеющие активы более 100 миллионов долларов, должны платить 20 процентов налога на прибыль, считает президент Джо Байден. По его мнению, такой подход позволит всего за 10 лет пополнить

Financial Times: США планируют лишить Россию возможности приобретать за рубежом запчасти для военной техники

США планируют усилить санкционные меры в отношении России. Теперь они хотят ограничить возможности Москвы закупать запчасти для военных нужд за границей. Подробности передает РИА Новости. Основной целью американцев являются “ключевые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – ясно, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 29 марта – ясно, до 10 °C | Подольск: погода, 29 марта – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 29 марта – ясно, до 12 °C |