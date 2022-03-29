Село Циркуны под Харьковом оказалось под обстрелом со стороны украинских военных. Военные корреспонденты издания «Русская весна» отметили, что украинские националисты нанесли удары по мирным гражданам села.

Как стало известно, атака осуществлялась с применением РСЗО «Град». В качестве доказательства военные корреспонденты представили видео, которое опубликовано на Telegram-канале.

Корреспонденты прокомментировали видео: «Село Циркуны под Харьковом регулярно обстреливается ВСУ и нацистами. Сегодня оно опять подверглось удару, когда наши товарищи фиксировали последствия преступлений ВСУ».

Очевидцы говорят о том, что некогда аккуратные и ухоженные дома сейчас серьезно повреждены. У большинства строений выбиты стекла, полностью снесены ограждения. Есть дома, которые полностью разрушены или сожжены.

Военные корреспонденты отмечают, что населенный пункт уже не в первый раз страдает от обстрелов со стороны нацистов и украинских военных.