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Примерно в 8:20 в четверг ВСУ снова начали массированные обстрелы Донецкой народной республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Они рассказали, что по населенному пункту Васильевка Ясиноватского района было выпущено четыре десятка ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, столько же боезарядов было использовано для ударов по селу Озеряновка.

В Васильевке после атаки пропало электричество. Точно известно о разрушении одного из жилых домов. В настоящий момент более подробной информации нет, так как жители населенного пункта вынуждены скрываться в подвалах, опасаясь очередного удара.

Известно также, что утром 8 боезарядов попали в столицу ДНР Донецк. Обстрелы прекратились в 8:40 и пока не возобновлялись.

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