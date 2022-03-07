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Российская армия захватила на Украине под Черниговом множество новых танков, принадлежащих украинским военнослужащим. Об этом сообщает издание «Русская весна».

При этом, как отмечается, захваченные танки лишь недавно были сняты с хранения и подготовлены к участию в боевых действиях. После того, как их бросили отступающие силы ВСУ, их получила российская армия полностью в необходимом снаряжении для ведения боя. В частности, в них были оставлены осколочно-фугасные снаряды. Кроме того, они были полностью заправлены топливом.

Авторы издания также опубликовали несколько фотографий некоторых трофейных танков. Кадры были получены от добровольца. В дальнейшем, как предполагается, трофейные танки будут переданы Народной милиции ЛНР и ДНР.

Ранее испанский политолог Альберто Гарсия Уотсон заявил, что Россия уничтожит всю украинскую военную технику. Осуществить эту задачу Россия сможет уже в течение ближайших дней.

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