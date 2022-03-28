Неподалеку от Краматорска российские военные сбили украинский истребитель Су-27, который скорее всего летел на помощь подразделениям ВСУ. Он намеревался оказать поддержку с воздуха, однако не сумел добраться до пункта назначения.

Об уничтожении самолета рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Издание Avia.Pro отмечает, что подробной информации о том, как именно удалось сбить истребитель, пока не поступало.

Поражение украинского самолета является закономерным, так как в Донбассе сейчас находятся и российские средства ПВО и зенитно-ракетные комплексы Народной милиции ДНР. Поэтому никаких шансов нанести удар по войскам РФ у истребителя не было. О судьбе экипажа Су-27 на данный момент ничего не известно, но не исключено, что летчики успели катапультироваться.