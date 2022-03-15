Военнослужащие мотострелковых войск РФ идут следом за передовыми частями армии и берут под охрану объекты критической инфраструктуры уже в освобожденных населенных пунктах. Они располагаются на ключевых позициях и устанавливают свои блокпосты.

Один из мотострелков рассказал, что главными задачами его подразделения является охрана мостов, промышленных предприятий и других объектов от националистических батальонов. Также военнослужащим поручено сопровождение колонн, грузов, машин с гуманитарной помощью.

Среди задач, которые придется выполнять мотострелкам – контроль движения транспорта и военной техники по основным перекресткам и трассам, обнаружение диверсионно-разведывательных групп и пресечение их деятельности. Подразделения уже выехали в освобожденные населенные пункты на бронеавтомобилях «Тигр».