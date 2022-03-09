Армейские международные игры и боевые действия в Сирии позволили российским военным приобрести опыт и навыки, позволяющие сейчас крушить неонацистов на Украине, пишет «Комсомольская правда».

Так, авторы отмечают капитана Сергея Черного, который на штурмовике Су-25 сумел уничтожить более пяти единиц автомобильной и бронетанковой техники противника. При этом его самолет получил серьезные повреждения, так как его успели обнаружить и открыли ураганный огонь. В этих условиях капитан не растерялся и продолжал проявлять высокое мастерство летчика.

Кроме того, авторы отметили и других героев – Андраника Гаспаряна, Сергея Губарева, Владимира Алексы. Они показали, что умеют побеждать противника, который обучался по тем же натовским пособиям, что и ближневосточные террористы.