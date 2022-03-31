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Войска РФ готовят на Донбассе крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны, пишет издание «Взгляд». Она направлена на уничтожение вооруженных формирований ВСУ численностью около 60 тысяч военнослужащих, которые все еще остаются на Донбассе.

По словам экспертов, эта группировка находится в регионе уже 8 лет. Она отлично обучена и представляет собой самые боеспособные подразделения украинской армии. Но после выполнения всех задач в Черниговской и Киевской областях ВС РФ плотно займутся данными вооруженными формированиями.

Первым делом они возьмут националистов в большой котел, не позволяя им выбраться из региона. После этого у противника останется простой выбор – сражаться до последнего или сложить оружие.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что уже сейчас войска РФ отходят от Чернигова и Киева и перемещаются к Донбассу, чтобы провести масштабную операцию по освобождению территорий ДНР и ЛНР.

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