В результате мощного удара баллистической ракетой ВСУ понесли серьезные потери неподалеку от села Перегуды под Киевом. Об этом рассказали журналисты издания «Русская весна», ссылающиеся на информацию от военного источника.

Украинские издания, которые ведут пропагандистскую деятельности, ни слова не сообщили о потерях, так как не хотят окончательно деморализовать армию. Однако известно, что ракета уничтожила большое количество живой силы.

На место взрыва было отправлено сразу семь автомобилей «Скорой помощи». Кроме того, удар по позициям украинских войск и их полное уничтожение были зафиксированы с использованием средств объективного контроля. Поэтому все необходимые доказательства имеются.

Известно, что подразделения, по которым был нанесен удар, появились в населенном пункте буквально на днях. Они прибыли туда с большим количеством военной техники, об уничтожении которой подробной информации тоже пока нет.