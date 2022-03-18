18 марта продвижение войск ДНР, ЛНР и РФ на Донбассе составило 16 километров. Минобороны России сообщает, что в настоящий момент в Луганской народной республике проходят бои на южной окраине Рубежного, где осуществляется ликвидация разрозненных группировок националистических формирований.

В ДНР под контроль взяты населенные пункты Новомайское, Пречистовка, Новодонецкое и Золотая Нива. Кроме того, продолжаются бои в Мариуполе, где войска республики вышли к центру города.

Над администрацией Левобережного района, по неофициальной информации, уже появился флаг ДНР. Основные боевые действия сейчас ведутся у завода «Азовсталь», на котором засели неонацисты. Однако их захват – это дело времени, так как у националистических формирований возникают проблемы с топливом, боеприпасами и невозможностью оказывать помощь большому числу раненых.