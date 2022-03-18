читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

18 марта продвижение войск ДНР, ЛНР и РФ на Донбассе составило 16 километров. Минобороны России сообщает, что в настоящий момент в Луганской народной республике проходят бои на южной окраине Рубежного, где осуществляется ликвидация разрозненных группировок националистических формирований.

В ДНР под контроль взяты населенные пункты Новомайское, Пречистовка, Новодонецкое и Золотая Нива. Кроме того, продолжаются бои в Мариуполе, где войска республики вышли к центру города.

Над администрацией Левобережного района, по неофициальной информации, уже появился флаг ДНР. Основные боевые действия сейчас ведутся у завода «Азовсталь», на котором засели неонацисты. Однако их захват – это дело времени, так как у националистических формирований возникают проблемы с топливом, боеприпасами и невозможностью оказывать помощь большому числу раненых.

Вам может понравиться

GT: Байден проявил наивность и неумелость, запретив импорт российской нефти

Авторы китайского издания Global Times считают, что президент США Байден проявил наивность и неумелость, запретив поставлять нефть из России. Об этом сообщает издание РИА Новости. Как отмечается, США из-за этого
  • Анна
  • 16.03.2022
  • читать 1 минуту

“Потопленный” ВСУ патрульный корабль ЧФ России вошел в бухту Севастополя

В бухту Севастополя вошел патрульный корабль «Василий Быков». Сообщение об этом должно сильно удивить командование ВСУ, которое уже отчиталось об уничтожении данного судна, отнеся это событие к числу своих многочисленных

Студент из Мариуполя, эвакуировавшийся в Россию, две недели не может связаться с матерью в Волновахе

Студент из Мариуполя в беседе с изданием РИА Новости рассказал, что не может связаться со своей матерью, оставшейся в Волновахе. Как сообщается, студент по имени Артем и его девушка покинули
  • Анна
  • 17.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 18 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |