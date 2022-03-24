Россия не могла допустить геноцид населения Донбасса и встала на защиту русского мира, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В своем Telegram-аккаунте он разместил пост, посвященный началу бомбардировок в Югославии в 1999 году, которые устроили страны Североатлантического альянса. По словам Володина, в те времена у России просто не было сил, чтобы противостоять НАТО и защитить Белград. Однако после прихода на пост президента Владимира Путина ситуация кардинальным образом изменилась.

«За события тех лет мы чувствуем особую боль. Да, гордимся нашими воинами, совершившими геройский марш-бросок на Приштину. Но, надо признать, тогда у нашей страны, прошедшей разруху 90-х и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы защитить братские народы бывшей Югославии от агрессии НАТО», – написал спикер Госдумы.

Он также напомнил, что НАТО бомбил Югославию на протяжении 78 дней, в результате чего было разрушено 1500 населенных пунктов. Погибло более пяти тысяч человек, еще 10 тысяч получили ранения.