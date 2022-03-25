Военнослужащие РФ продемонстрировали журналистам из разных стран технику ВСУ, которая была оставлена на позициях в идеальном состоянии.

Они рассказали, что забирать боевые машины никто даже не пытался. Она спокойно стояла на поле недавних боев и дожидалась нового владельца.

Так, бойцы продемонстрировали МТЛБ, используемую украинскими подразделениями в качестве санитарной машины. Она вывозила раненых с поля боя, но в какой-то момент стало не до техники и МТЛБ просто бросили.

То же самое произошло и с танком Т-80, обнаруженным на позициях ВСУ под Мариуполем и с другими боевыми машинами не только советского, но и иностранного производства. Бросают украинские военные также противотанковые комплексы NLAW и Javelin, которые поставляют в страну Великобритания и США.