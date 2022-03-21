Народная милиция Луганской и Донецкой народных республик вместе с российской армией успешно действуют на Донбассе и близки к тому, чтобы рассечь на две части Славянско-Краматорскую группировку украинских войск. Произойдет это в ближайшие дни, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Он отметил, что как только ВС РФ достигнут этой цели, украинские военные начнут массово сдаваться в плен.

Успешные действия российских войск и Народной милиции окончательно деморализуют националистические формирования, которые все чаще станут принимать единственно верное решение – сложить оружие. В противном случае начнется разгром группировки ВСУ на Донбассе как с севера, так и с юга.

Напомним, что ранее представитель ЛНР Родион Мирошник заявил о переходе спецоперации РФ на новый уровень.