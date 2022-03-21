Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народная милиция Луганской и Донецкой народных республик вместе с российской армией успешно действуют на Донбассе и близки к тому, чтобы рассечь на две части Славянско-Краматорскую группировку украинских войск. Произойдет это в ближайшие дни, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Он отметил, что как только ВС РФ достигнут этой цели, украинские военные начнут массово сдаваться в плен.

Успешные действия российских войск и Народной милиции окончательно деморализуют националистические формирования, которые все чаще станут принимать единственно верное решение – сложить оружие. В противном случае начнется разгром группировки ВСУ на Донбассе как с севера, так и с юга.

Напомним, что ранее представитель ЛНР Родион Мирошник заявил о переходе спецоперации РФ на новый уровень.

Вам может понравиться

В Италии предложили пригласить в парламент страны Путина после выступления Зеленского

Итальянские парламентарии предложили пригласить выступить в национальном парламенте президента России Владимира Путина. Как сообщается, ранее было заявлено, что 22 марта состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеомосту. Некоторые парламентарии
  • Анна
  • 19.03.2022
  • читать 1 минуту

Гинцбург: говорить о завершении пандемии преждевременно

Пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Заявлять о том, что заболеваемость идёт на спад в России и в мире, пока преждевременно. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Газоснабжение Германии следующей зимой не обеспечено

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что следующей зимой в стране могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением. По его словам, зависимость от поставок голубого топлива
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |