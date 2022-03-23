В информационном и экономическом поле стартовала эпоха необъявленных гибридных войн. Именно в этих сферах сейчас идут бои, которые вполне можно назвать Третьей мировой, начавшейся без каких либо уведомлений, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что сразу же после начала российской спецоперации на Украине Запад ввел беспрецедентные санкции, которые по своему размаху больше напоминают экономическую войну. При этом все высказывания о каких-то нормах морали и законах западными странами были мгновенно забыты.

Сивков также напомнил, что признаком начала Третьей мировой можно назвать и накачку Украины оружием со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и других стран НАТО. Однако оно не поможет Киеву, так как спецоперация уже вышла на новый уровень, подразумевающий использование вооружений, аналогов которому в мире просто нет. И способов противодействия тоже.